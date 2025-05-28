На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыл секрет популярности «Матушки-земли»

Продюсер Рудченко: певица Куртукова выпустила «Матушку-землю» в нужное время
close
Первый канал

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко раскрыл секрет популярности песни «Матушка-земля», которую исполняет Татьяна Куртукова. Эксперта цитирует NEWS.ru.

«Именно эта песня была как нельзя кстати. Она была выпущена именно в нужное время, так как она попала в определенный период, когда была потребность», — объясняет он вирусный успех трека.

Рудченко добавил, что в таком материале у слушателя возникла душевная потребность, и этот порыв подхватили радиостанции.

Кроме того, продолжил продюсер, песня не только актуальна, но также обладает честным подтекстом и современной аранжировкой.

«Я там не вижу особых вокальных данных, то есть Татьяна Куртукова там не показывает все свои возможности, но именно данная песня попала в нужное время, и саунд был сделан довольно интересно», — заключил специалист.

Накануне Жасмин раскрыла секрет популярности Стаса Михайлова у женщин.

Ранее Татьяну Куртукову наградил Следственный комитет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами