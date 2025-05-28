Продюсер раскрыл секрет популярности «Матушки-земли»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко раскрыл секрет популярности песни «Матушка-земля», которую исполняет Татьяна Куртукова. Эксперта цитирует NEWS.ru.

«Именно эта песня была как нельзя кстати. Она была выпущена именно в нужное время, так как она попала в определенный период, когда была потребность», — объясняет он вирусный успех трека.

Рудченко добавил, что в таком материале у слушателя возникла душевная потребность, и этот порыв подхватили радиостанции.

Кроме того, продолжил продюсер, песня не только актуальна, но также обладает честным подтекстом и современной аранжировкой.

«Я там не вижу особых вокальных данных, то есть Татьяна Куртукова там не показывает все свои возможности, но именно данная песня попала в нужное время, и саунд был сделан довольно интересно», — заключил специалист.

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