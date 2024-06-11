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Виртуального Элвиса Пресли отправят на гастроли

Авторы аватаров ABBA создадут виртуального Элвиса Пресли для шоу

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AP

Шведская компания Pophouse Entertainment отправит на гастроли голограмму американского певца Элвиса Пресли. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с переговорами источники.

«Элвис Пресли, известный как Король рок-н-ролла, — следующий исполнитель, который может быть возрожден в виде голограммы для живых концертов шведской развлекательной компании Pophouse», — говорится в статье.

По данным инсайдеров, компания ведет переговоры с владельцами интеллектуальной собственности образа Пресли — инвестиционной компанией Authentic Brands Group. Права на образ не будут приобретены полностью — речь идет о коммерческом партнерстве.

При этом права на творчество музыканта принадлежат компании Sony Music.

До этого Pophouse Entertainment, соучредителем которой является участник группы ABBA Бьорн Ульвеус, отправляли на гастроли аватары ABBA и выкупили права на образы Kiss.

Элвиса Пресли не стало в 1977 году, ему было 42 года. При этом он все еще входит в тройку самых покупаемых солистов мира.

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