Стали известны дата и место прощания с актером Василием Фунтиковым

Похороны советского актера Василия Фунтикова пройдут 30 мая на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

О смерти актера стало известно 27 мая. Мужчина ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Фунтиков родился в 1962 году в Москве. До начала своей карьеры он обучался в Высшем театральном училище имени Щукина в мастерской Альберта Григорьевича Бурова.

За время актерской карьеры он успел поработать в Театре Советской Армии, Московском драматическом театре имени Пушкина. Помимо этого, Фунтиков принимал участие в записи аудиокниг.

Его дебют состоялся в фильме режиссера Марии Муат «Охотник за браконьерами», где Фунтиков сыграл главную роль. При этом знаковой картиной в творческой судьбе актера стала роль Кроша в фильме Григория Аронова «Каникулы Кроша».

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