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Умер знаменитый автор комиксов Marvel и DC

ScreenRant: умер автор комиксов о Халке и «Звездном пути» Питер Дэвид
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Peter David/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В возрасте 68 лет умер известный американский писатель, сценарист и актер Питер Дэвид, также известный под инициалами PAD. Об этом сообщило издание ScreenRant.

Писатель ушел из жизни 24 мая после продолжительной болезни. Фанаты по всему миру выразили соболезнования и вспоминают Питера Дэвида как талантливого автора, подарившего миру множество ярких историй.

Питер Дэвид внес большой вклад в развитие мира комиксов и фантастики. Работу Дэвида впервые опубликовали в выпуске 1980 года журнала Asimov's Science Fiction. Позже он стал сотрудничать с Marvel Comics. Он работал над такими культовыми персонажами, как Халк, Капитан Марвел, Человек-паук и Аквамен.

Именно Дэвиду приписывают более глубокое раскрытие личности Брюса Бэннера и возвращение популярности «Невероятному Халку». Также под его авторством впервые появилась команда супергероев «Громовержцы», фильм о которых недавно вышел в мировой прокат.

Помимо этого, Дэвид создал множество книг и комиксов по вселенной «Звездного пути», включая знаменитую серию «Новый рубеж». Он также писал сценарии для научно-фантастического сериала «Вавилон 5» и анимационного шоу «Юная Лига Справедливости».

Ранее умер один из самых известных российских фантастов Юрий Никитин.

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