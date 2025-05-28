25-летний экстрасенс ответил отцу Децла на обвинения в обмане

Молодой экстрасенс, звезда телешоу Никита Турчин ответил продюсеру Александру Толмацкому на обвинения в мошенничестве. Об этом пишет Super.

Отец Децла до этого заявлял, что 25-летний экстрасенс собрал с участников шоу «Мастер игры», в котором снимались оба, деньги. Он планировал подарить продюсеру подарок на 65-летие, но Толмацкий обнаружил, что выбранный для подарка напиток якобы стоит дешевле, чем пришлось сдать участникам.

«Когда пришла идея отпраздновать день рождения самого старшего участника, мы подумали, какой бы подарок подарить. И я предложил сделать презент в виде напитка, который был бы ровесником нашего деда [Толмацкого]. Ну, как вы знаете, инициатива наказуема, и мне самому пришлось искать этот напиток», — объяснил экстрасенс.

Турчин пожаловался, что «разоблачение» якобы сопровождалось унижениями и оскорблениями. Тогда, рассказывает экстрасенс, он предложил вернуть товар и получить назад деньги, но Толмацкий и другой участник шоу Евгений Ершов якобы продолжили оскорблять его. Кроме того, говорит шоумен, Толмацкий попросил его бутылку лично.

Делать это Турчин отказался — он считает, что юбиляр и поддержавший его участник проекта блогер Евгений Ершов подогревают скандал «ради хайпа». Экстрасенс добавил, что участники чата сбросили ему только 117 тысяч рублей, а остаток и разницу (до почти 160 тысяч рублей) он оплатил из своего кармана.

В ответ Евгений Ершов обратился к Турчину с предложением в своем Telegram-канале — как и Толмацкий, он предлагает экстрасенсу личную встречу.

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