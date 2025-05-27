25-летний экстрасенс обманул на деньги участников шоу «Мастер игры»

Шоумен и экстрасенс Никита Турчин обманул своих союзников по шоу «Мастер игры». Об этом сообщил «СтарХиту» отец рэпера Децла, Александр Толмацкий.

Турчин, заявил отец Децла, взялся за сбор денег с участников «Мастера» ему на подарок, поскольку 17 мая Толмацкий праздновал с коллегами по проекту свое 65-летие.

«Но получилось с его стороны ну такое, как бы, негодяйское действие… Никита собрал большую сумму денег, а подарок в результате стоил в три раза меньше», — объяснил продюсер.

Толмацкий обвинил 25-летнего Турчина в том, что тот «обманул своих товарищей». Он назвал экстрасенса «мелким мошенником».

«17-го числа все ушли, и Никита остался последний. И он себя очень некрасиво вел у меня в доме», — также поделился отец Децла.

«СтарХит» отмечает, что первым об обмане Турчина сообщил другой участник проекта, блогер Евгений Ершов.

Премьера шоу «Мастера игры», в котором участникам нужно вычислять играющих «втемную» коллег, состоялась 17 мая на ТНТ. Съемки проходили в Марокко.

Съемки «Мастера игры» прошли в Марокко, а премьера шоу, в котором участникам нужно будет вычислять играющих «втемную» коллег, состоялось 17 мая в 19:00 на ТНТ. В недавнем интервью «Газете.Ru» Толмацкий рассказал о закулисье «Мастера игры», новых музыкальных проектах, наследии сына и непростых отношениях с внуком.

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