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На Кевина Костнера подали в суд из-за непрописанной в контракте интимной сцены

Variety: на актера Кевина Костнера подали в суд из-за сцены с изнасилованием
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Jordan Strauss/Invision/AP

38-летняя дублерша Девин Ла Белла подала в суд на актера и режиссера Кевина Костнера. Она обвинила звезду «Телохранителя» в том, что он вынудил ее сняться в сцене изнасилования, которая не была прописана в сценарии, сообщил журнал Variety.

По словам Ла Беллы, инцидент произошел во время съемок фильма «Горизонты: Часть 2». Она рассказала, что Костнер, который также исполнял обязанности режиссера, без предварительного уведомления и согласия актрисы организовал съемку сцены сексуального характера.

В иске дублерша заявила, что была унижена и травмирована произошедшим. Она утверждает, что после этого инцидента ее карьера оборвалась.

Как заявил адвокат Ла Беллы, это дело — «яркий пример сексистского голливудского кинопроизводства». Защитник Костнера в свою очередь отметил, что обвинения дублерши «беспочвенны и полностью противоречат ее собственным действиям и фактам». Адвокат артиста утверждает, что сцена была обговорена с Ла Беллой, и после репетиции она выразила готовность принять участие в этих съемках.

Кевин Костнер — американский актер, режиссер и продюсер. Наибольшую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Телохранитель», «Идеальный мир», «Танцующий с волками», а также в сериалах «Хэтфилды и Маккои» и «Йеллоустон».

До этого актер Руари Кэннон подал судебный иск в отношении Кевина Спейси, обвинив его в домогательстве. По словам Кэннона, Спейси приставал к нему в лондонском театре Old Vic в 2013 году, когда актеру был 21 год. Артист потребовал от режиссера возмещение морального вреда.

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