Безрукову спасли врачи России после укуса сколопендры на Филиппинах

Актриса Ирина Безрукова пожелала Филиппу Киркорову скорейшего выздоровления после инцидента в Санкт-Петербурге. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

Безрукова отметила, что в России есть «сильнейшие доктора», которые справляются с подобными ожогами. Она вспомнила, как ее спасли российские медики после укуса ядовитой сколопендры на шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».

«Меня хотели отправить в филиппинскую клинику, но там очень все примитивно, я отказалась и восстанавливалась в России», — отметила знаменитость.

По словам актрисы, она дождалась возвращения в РФ, несмотря на то, что после инцидента ее нога не вмещалась ни в какую обувь.

«Нога была в таком состоянии, что я уже очень опасалась, была уже темно-малинового цвета», — вспомнила Безрукова.

26 апреля на Киркорове загорелась куртка, когда он спускался на сцену на подвешенной конструкции во время выступления. В результате артист получил ожог. 27 мая издание Super.ru опубликовало медицинскую справку, в которой якобы указаны диагнозы Киркорова. Согласно документу, у артиста диагностирован ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. Однако позднее представитель артиста призвала СМИ не ставить артисту диагнозов.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова рабом.