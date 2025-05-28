На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безрукову спасли врачи России после укуса сколопендры на Филиппинах

Актриса Безрукова вспомнила, что ее укусила сколопендра на шоу «Последний герой»
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Безрукова пожелала Филиппу Киркорову скорейшего выздоровления после инцидента в Санкт-Петербурге. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

Безрукова отметила, что в России есть «сильнейшие доктора», которые справляются с подобными ожогами. Она вспомнила, как ее спасли российские медики после укуса ядовитой сколопендры на шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».

«Меня хотели отправить в филиппинскую клинику, но там очень все примитивно, я отказалась и восстанавливалась в России», — отметила знаменитость.

По словам актрисы, она дождалась возвращения в РФ, несмотря на то, что после инцидента ее нога не вмещалась ни в какую обувь.

«Нога была в таком состоянии, что я уже очень опасалась, была уже темно-малинового цвета», — вспомнила Безрукова.

26 апреля на Киркорове загорелась куртка, когда он спускался на сцену на подвешенной конструкции во время выступления. В результате артист получил ожог. 27 мая издание Super.ru опубликовало медицинскую справку, в которой якобы указаны диагнозы Киркорова. Согласно документу, у артиста диагностирован ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. Однако позднее представитель артиста призвала СМИ не ставить артисту диагнозов.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова рабом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами