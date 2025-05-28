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Представитель Киркорова о журналистах, которые ставят певцу диагнозы: Бог всем судья

Киркоров не будет судиться со СМИ из-за публикации своих диагнозов
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров не собирается судиться со СМИ, опубликовавшими медицинскую справку якобы с его диагнозами. Об этом «Газете.Ru» заявила его представитель Екатерина Успенская. Она отметила, что артист сейчас лечится, ему нужно время на восстановление.

«Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Судиться не собирались. Бог всем судья. Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сказала она.

27 мая издание Super.ru опубликовало медицинскую справку, в которой якобы указаны диагнозы Киркорова. Согласно документу, у артиста диагностирован ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. В связи с состоянием здоровья врач рекомендовал ему ограничить физические нагрузки, наблюдаться у хирурга, проходить антибактериальную терапию и ежедневно делать перевязки.

Травму Киркоров получил 25 апреля во время концерта в питерском БКЗ «Октябрьский» — пиротехника сработала слишком близко к артисту.

Ранее Любовь Успенская призвала Киркорова уйти со сцены.

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