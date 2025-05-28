Экс-участница «ДОМа-2» пыталась натравить собаку на кошку в подъезде: «Пес оказался умнее»

Бывшая участница проекта «Дом-2», шоувумен Виктория Царькова дала команду «Налетай» своей собаке, когда увидела кошку в фойе жилого комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пес оценил ситуацию, понял, что без боя тут никто сдаваться не будет, и оказался умнее хозяйки», — отметил Telegram-канал.

Царькова опубликовала в общий домовой чат ролик с инцидентом в надежде найти хозяина питомца, но была раскритикована соседями за реакцию на встречу с животным.

«А что за новости? У нас кошка какая-то [в подъезде]. Давай, Джордан, налетай на нее!» — сказала Царькова в ролике.

Шоувумен, как сообщает Baza, разбудила консьержку в три часа ночи из-за случившегося. Соседи девушки не исключили, что в тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Позднее Царькова удалила свое видео, но админ группы восстановил ролик. Выяснилось, что кошка живет в одном из офисов ЖК. Ее зовут Ириска.

27 мая стало известно, что щенок, которого на камеру истязали две школьницы в Омске, выжил. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

Ранее Запашный назвал альтернативу запрету животных в цирках.