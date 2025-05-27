Щенок выжил после того, как его на камеру истязали омские школьницы

В Омске щенок, которого на камеру истязали две школьницы, выжил. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Животное подбросили в подъезд соседнего дома. Местные жители приютили щенка, подробной информации о его состоянии не поступало.

Две девочки 2012 года рождения подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, забрали его и отнесли в заброшенное здание на улице Маяковского. С помощью заранее заготовленного ножа они нанесли животному телесные повреждения, в конце одна из школьниц ударила пса по голове кирпичом. В полиции отметили, что старшая из нарушительниц уже стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних с января 2025 года. Младшую поставили на учет после инцидента. Родителей школьниц привлекут к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей.

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