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Экс-звезда «ДОМа-2» Меньщиков раскрыл правду о романе с Собчак: «Да, у нас были отношения»

Шоумен Меньщиков признался, что испытывал взаимную симпатию с Собчак
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Степан Меньщиков/vk.com

Бывший участник программы «Дом-2», блогер и шоумен Степан Меньщиков признался, что испытывал взаимную симпатию с журналисткой Ксенией Собчак, когда находился на проекте. Его слова передает «СтарХит».

«Да, может, у нас были отношения, не то чтобы отношения… У нас была симпатия внезапная. Она сначала не понимала меня, потом — поняла», — отметил шоумен.

По словам Меньщикова, пара не стала развивать отношения, а «свела их на нет». Шоумен назвал Собчак «машиной», которая живет не умом, а сердцем.

Степан Меньщиков участвовал в телепроекте «Дом-2» в 2004 году. На телепроекте у него были отношения с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. После «Дома-2» Меньщиков встречался с Евгенией Шамаевой. В 2013 году у них родился сын Иван. В этом же году пара поженилась. В 2016 году у супругов родилась дочь Варвара. В 2017 году Степан Меньшиков расстался с Евгенией. Выяснилось, что сын Иван не является родным ребенком шоумена.

В 2020 году Степан Меньщиков женился на Ангелине Монах. В этом же году у пары родилась дочь Степания. В июле 2024 года стало известно, что шоумен развелся с женой.

Ранее Виктория Боня заявила, что планирует стать матерью еще двоих детей.

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