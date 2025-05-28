Виктория Боня намерена снова стать матерью: «Хочу еще двоих»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале о намерении снова стать матерью.

«На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей. Мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении», — заявила знаменитость.

Боня растит 13-летнюю дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Телеведущая отмечала, что ради ребенка сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным. У Анджелины нет российского гражданства, девочка является подданной Монако. По словам Бони, она никогда не препятствовала встречам дочери с отцом и не боялась, что Смерфит отберет ее. Блогер заявляла, что родила первенца от адекватного человека, которому доверяет самое дорогое в жизни.

19 мая стало известно, что блогерша поднялась на вершину Эвереста высотой 8848 метров со второй попытки. Бизнесвумен называла это самым большим испытанием в жизни. Она радовалась, что ей удалось преодолеть все трудности.

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