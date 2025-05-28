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Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе

Актрису Кристину Асмус засняли в компании нового возлюбленного
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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису Кристину Асмус засняли уходящей за руку с незнакомцем после премии Гильдии кастинг-директоров. Видео с парой публикует Super.ru.

Как сообщает издание, предполагаемый возлюбленный звезды «Интернов» дождался актрису на улице возле театра Et Cetera. Затем пара стояла с коллегами актрисы, «не скрываясь от посторонних глаз», напротив здания. Потом они ушли, держась за руки. Само мероприятие мужчина не посещал, его имя неизвестно.

«Не беремся утверждать, что в личной жизни Асмус началась новая глава, но с этим таинственным незнакомцем ее определенно что-то связывает», — заявляет Super.ru.

26 марта 2025 года инсайдер сообщил, что Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом. На тот момент знаменитости не состояли в отношениях уже несколько недель.

В конце ноября Кристину Асмус впервые засняли с Ильей Бурцом на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждало, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они якобы «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».

Артистка была в браке единожды. В 2013 году Кристина Асмус вышла замуж за юмориста и телеведущего Гарика Харламова. Знаменитости развелись в 2020 году.

У актрисы и резидента шоу Comedy Club есть 11-летняя дочь Анастасия.

Ранее певица Слава подогрела слухи о помолвке с новым возлюбленным.

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