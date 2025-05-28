«Люди влюбились в образ»: авторы хита «Homay» ответили на сравнение с «АИГЕЛ»

В этом году башкирская группа Ay Yola прославилась на весь мир, обогнав в музыкальных чартах Леди Гагу и Кендрика Ламара. Как рассказал электронный музыкант Руслан Шайхитдинов, создатели знаменитого трека «Homay» даже не использовали для этого рекламу – люди сами влюбились в образ и глубокие смыслы композиции. В интервью с проектом «Сноб» он подчеркнул, что творчество группы объединяет визуал, музыку и посыл, а также призвал не сравнивать ее с группой «АИГЕЛ».

Комментируя популярность, обрушившуюся на группу после того, как песня «Homay» взлетела в соцсетях, Шайхитдинов отметил, что короткое видео с отрывком из клипа на композицию стало набирать по 4,5 тыс. просмотров в минуту сразу после публикации – по его словам, сначала поверить в такие цифры было сложно.

«Многие думают, что мы какой-то крупный коммерческий проект. Но, на самом деле, ни копейки не было потрачено ни на рекламу, ни на какие-то интеграции, — добавил музыкант. — Все, что вы видите, все эти цифры, позиции в чартах, топах — это чистая органика. Просто людям понравилась песня, они влюбились в образ, который мы показали».

Важной чертой творчества группы он назвал глубокие смыслы композиций. Также Шайхитдинов ответил на вопрос о сравнении группы Ay Yola с группой «АИГЕЛ», песня которой «Пыяла» не так давно тоже стала мировым хитом. По мнению музыканта, это равнозначно сравнению Южного и Северного полюсов, так как песни у групп абсолютно разные, а а единственный объединяющий элемент – это схожесть татарского и башкирского языков.

«На самом деле АИГЕЛ офигенные, очень крутые, — отметил Шайхитдинов. — Но у нас абсолютно другой саунд и подход к материалу. Но я напомню, что их трек «Пыяла» выстрелил на волне успеха сериала [«Слово пацана»], а у нас песня завирусилась сама по себе».

Напомним, песня «Homay» башкирской группы Ay Yola стала мировым хитом в начале апреля, и уже к концу марта прослушивания песни «Homay» в Звуке выросли в 17 раз по сравнению с первой неделей после выхода релиза. Член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге объяснила мировой успех музыкантов вниманием к башкирскому эпосу вместо «изобретения велосипеда».

Ранее стало известно, что песня российской группы стала популярной на Украине.