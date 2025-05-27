«Это намек свыше»: Успенская призвала Киркорова уйти со сцены из-за травмы

Успенская: ожог Киркорова на выступлении — это знак, что пора уйти со сцены

Певец, народный артист России Филипп Киркоров продолжает лечение в больнице после серьезного ожога руки, который он получил во время выступления в Петербурге. Его представители в беседе с Общественной Службой Новостей заверили, что все идет хорошо и никаких осложнений нет, а певица Любовь Успенская назвала случившееся знаком, который говорит о подходящем моменте уйти со сцены.

Несмотря на опровержение, Успенская убеждена, что несчастный случай стал следствием пластических операций и лопнувшего импланта. Она также призналась, что не следит за сообщениями о состоянии артиста, однако считает, что случившееся — это намек свыше о том, что Киркорову пора уйти со сцены.

«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — добавила певица.

Концертный директор Киркорова Артем Кияшко заверил, что никакой имплант у него не лопался — он получил ожог и сейчас продолжает лечить рану. По словам представителя артиста, сейчас пострадавший чувствует себя хорошо, никаких осложнений не наблюдается. В ближайшее время певец продолжит лечение под наблюдением врачей, заключил Кияшко.

Напомним, Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии. Mash сообщил, что у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте в конце апреля. По словам врачей, на фоне диабета у Киркорова может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркоров рассказал, готов ли он вновь стать отцом.