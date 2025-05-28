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Верховный суд Саудовский Аравии объявил, что был замечен полумесяц Зуль-Хиджа

В Саудовской Аравии заметили полумесяц, по которому определяется дата хаджа
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Zurijeta/Shutterstock/FOTODOM

27 мая Верховный суд Саудовской Аравии объявил, что полумесяц, по которому определяют начало 12-го месяца лунного мусульманского календаря Зуль-Хиджа, уже виден. Об этом сообщает издание Arab News.

Сообщается, что паломничество (хадж), которое все здоровые и состоятельные мусульмане обязаны совершить один раз в жизни, начнется 4 июня. В этот день все паломники соберутся в палаточном городке Мина. День Арафы в 2025 году выпадает на 5 июня.

Верховный суд Саудовской Аравии призывал мусульман по всему королевству следить за полумесяцем и как можно скорее сообщить о его появлении в ближайший суд. Сообщается, что теперь в королевстве объявили о недельном празднике Ид для работников государственного и частного секторов.

При этом мусульмане, не совершающие паломничество в этом году, будут праздновать Ид аль-Адха 6 июня.

Паломничество в Мекку, священный для мусульман город, совершается с 8-го по 12-й день последнего месяца лунного мусульманского календаря — Зуль-Хиджа. Каждый год сроки проведения этого мероприятия меняются, потому что год в исламском календаре на 11 дней короче григорианского. Подробнее об истории и обычаях хаджа в Мекку в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саудовской Аравии арестовали россиян за мошенничество с паломничеством.

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