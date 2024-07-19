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В Саудовской Аравии арестовали россиян за мошенничество с паломничеством

Миссия РФ: двое россиян арестованы в Саудовской Аравии за махинации с хаджем

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Саудовской Аравии двух россиян приговорили к тюремному сроку за организацию нелегального паломничества, один из них уже приговорен почти к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в этом году более 3 тысяч граждан РФ поехали в паломничество к святыням ислама без обязательной хадж-визы. Об этом рассказал агентству руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев, комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу.

«Организаторы групп, которые нелегально поехали, — [из них] один человек в городе Медине задержан, он до сих пор сидит в тюрьме в Саудовской Аравии, мы еще не знаем его судьбу, другой [находится] в месте между Джиддой и Меккой, в отношении него суд уже завершен, ему дали срок — 1 год и 10 месяцев. Это оба россиянина, нелегальные организаторы хаджа, которые подделывали бейджи и так далее», — пояснил Асуев.

До этого Асуев заявил, что семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину.

Ранее в Саудовской Аравии назвали число умерших паломников во время хаджа.

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