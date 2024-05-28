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Ветеран СВО представил книгу о жизни на фронте в детском саду

Боец СВО Голенцов представил в детском саду в Воронеже свою книгу о фронте

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ветеран специальной военной операции (СВО), артиллерист Евгений Голенцов представил в воронежском детском саду №103 книгу собственного сочинения «Записки мобилизованного», повествующую о жизни на фронте. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж».

В материале отмечается, что военнослужащий рассказал подрастающему поколению о питомцах российских солдат, описал, как выглядит военная база, а также раскрыл секрет, почему не ржавеют танки.

Помимо того, издание состоит из трех частей, описывает будни отечественных артиллеристов и содержит «небольшие философские раздумья».

«Таким образом, тыл, фронт и подготовка к отправке: вот эти три части», — пояснил Голенцов.

До этого первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «необдуманным и безответственным» предложение екатеринбургского депутата Артура Зиганшина отправлять бездомных собак на СВО. Бурматов подчеркнул, что в зоне боевых действий служат животные, «прошедшие огромную кинологическую школу». Он призвал Зиганшина «съездить и посмотреть» на то, как устроено обучение служебных собак.

Ранее в Краснодаре ввели новую выплату для заключивших контракт с Минобороны России.

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