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Стало известно о состоянии Филиппа Киркорова после госпитализации

Mash: Филиппа Киркорова выпишут из больницы через две-три недели
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец, народный артист России Филипп Киркоров чувствует себя лучше, его выпишут из больницы через две-три недели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным канала, певец идет на поправку.

Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии 23 мая. Во время концерта певец сопровождал свое выступление фейерверками из-за спины и у него загорелся рукав пиджака.

Mash после инцидента писал, что Киркорову диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте. По словам врачей, на фоне диабета у Киркорова может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого певица Любовь Успенская назвала случившееся знаком, который говорит о подходящем моменте уйти со сцены. Она убеждена, что несчастный случай стал следствием пластических операций и лопнувшего импланта.

Ранее Киркоров рассказал, готов ли он вновь стать отцом.

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