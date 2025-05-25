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Киркоров заявил о неготовности снова стать отцом

Певец Филипп Киркоров опроверг, что собирается снова стать отцом
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в шоу «Однажды» опроверг, что готовится стать отцом в третий раз.

Киркоров объяснил, что ему сначала нужно вырастить своих детей – дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

«Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13–14 лет», — отметил артист.

Киркоров заявил, что может стать отцом позже, если у него появится возлюбленная.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

В декабре 2024 года Киркоров рассказал, что дочь и сын уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Он платит своим детям за уборку на их участке. Сын и дочь артиста получают деньги за определенную работу. Киркоров считает, что необходимо приобщать детей к работе.

Известно, что дети Киркорова учатся в Дубае. В марте 2025-го певец рассказывал, что в школе случаются как приятные инциденты, так и неприятные. К примеру, упала успеваемость его 13-летней дочери Аллы-Виктории.

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