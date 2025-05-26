Умер актер Виктор Галкин

На 65-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин. О его смерти сообщили в Telegram-канале Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей.

Причины трагедии пока не сообщили. Дата и место похорон станут известны позже.

В сообщении подчеркнули, что Виктор Дуканович был не только талантливым артистом, но и преданным делу педагогом, оставившим значимый след в творческой жизни Приморья. Его долгие годы работы в качестве художественного руководителя Приморского краевого театра молодежи, а также вклад в воспитание молодых актеров, навсегда останутся в памяти коллег и учеников.

Отмечается, что Галкин обладал большим профессионализмом, добротой и искренней любовью к театру.

Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты в Казахской ССР. Окончил школу-студию при Театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже — Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал. Работал в театре юного зрителя и в администрации Приморского края. В кино дебютировал в 1987 году, сыграв в фильме «Залив счастья». Всего снялся в шести картинах, включая «Черный океан» и «Осенние визиты».

Ранее умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…».