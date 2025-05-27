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ТНТ выпустит комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и Чебубу

Фильм «Чебубу и другие приключения Шурика» выйдет в России 31 декабря 2025 года
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ТНТ

Музыкальная комедия «Чебубу и другие приключения Шурика» выйдет в России 31 декабря 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

В новогоднем проекте, отмечается в пресс-релизе, переплетутся «ностальгические мотивы и ключевые тренды уходящего года». Фильм продолжит традицию праздничных фильмов канала — «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевичем меняет все» и «Небриллиантовая рука».

Сюжет «Чебубу и другие приключения Шурика» расскажет о Шурике, который в сопровождении Чебубу и короля российской эстрады Филиппино-Киркорино, будет путешествовать по легендарным советским фильмам и современным мемам. Другие детали проекта пока неизвестны.

Комедия «Иван Васильевич меняет все!» стала самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей 14–44 лет, а также оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за пять лет.

Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоялась 31 декабря 2024 года. Картина вошла в топ-10 Кинопоиска по итогам новогодних каникул, заняв третью строчку рейтинга. На первом был фильм «Огниво».

Ранее Максим Виторган сообщил о выходе сериала с Козловским спустя три года.

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