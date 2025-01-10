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«Огниво» стало самой популярной новогодней онлайн-премьерой у россиян

Фильм «Огниво» возглавил топ-10 Кинопоиска в новогодние каникулы
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Пресс-служба «Централ Партнершип»

Фильм «Огниво» возглавил топ-10 Кинопоиска по итогам новогодних каникул. Об успехе онлайн-премьеры «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

За праздники фильм посмотрели более 1,5 миллиона человек. В октябре 2024 года картина стала хитом кинопроката, собрав больше 1 миллиарда рублей кассовых сборов, а в конце декабря была доступна онлайн.

На втором месте оказался сериал «Красная Поляна» о приключениях аферистки на горнолыжном курорте, на третьем — новогодняя комедия от канала ТНТ «Небриллиантовая рука». При этом «Небриллиантовую руку» чаще всего смотрели на Кинопоиске в новогоднюю ночь.

По данным платформы, впервые в топ-10 по итогам новогодних каникул вошел мультфильм — «Три кота». В топ по просмотрам также вошли «Прометей», «Папины дочки. Новые», «Баба Яга спасает Новый год», «Последний богатырь. Наследие», «Киберслав», «Анора».

При этом топ-10 самых популярных сериалов первой недели 2025 года на Кинопоиске возглавила «Игра в кальмара».

По сюжету «Огнива» в сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем похищенную девочку Дашу. Чтобы развеять наведенные на нее чары, солдат отправляется в опасное путешествие.

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