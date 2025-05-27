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Собчак слила фотографии экс-бойфренда СМИ из-за его измены: «Решила пристыдить»

Журналистка Собчак вспомнила, что слила фотографии бойфренда СМИ после измены
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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что однажды отомстила своему бойфренду, слив его фотографии. Видео с признанием блогерши публикует Telegram-канал «Блокнот Старс».

Собчак пояснила, что решилась на подобный поступок, поскольку застала возлюбленного с другой девушкой, и была намерена отомстить мужчине за неверность.

«Решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу. Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: «Как ты мог меня публично опозорить?!» С очень большим трудом я все это провернула, потому что журналистка, к которой я обратилась, побоялась вмешаться в чужую личную жизнь», — рассказала Собчак.

В ноябре 2024 года Собчак признавалась, что перестала реагировать на слухи о якобы изменах ее супруга Константина Богомолова, которые распространяют в сети. Журналистка уверила, что состоит в прекрасных отношениях с режиссером, с которым сыграла свадьбу 13 сентября 2019 года.

В июне 2024 года издание «Экспресс Газета» со ссылкой на инсайдера заявляло, что Константин Богомолов якобы изменяет журналистке с актрисой Софьей Синицыной. При этом подтверждений этой информации не было.

Собчак растит шестилетнего сына Платона, которого родила от актера Максима Виторгана. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть 12-летняя дочь Анна.

Ранее Слава подогрела слухи о помолвке с новым возлюбленным.

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