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Собчак отреагировала на слухи об изменах Богомолова: «Отношения всегда меняются»

Журналистка Собчак призналась, что сохраняет теплые отношения с Богомоловым

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак призналась в беседе с НТВ, что перестала реагировать на слухи о якобы изменах ее супруга Константина Богомолова, которые распространяют в сети.

Собчак пояснила, что не читает «желтые газеты». Также журналистка уверила, что состоит в прекрасных отношениях с режиссером, с которым сыграла свадьбу 13 сентября 2019 года.

«Отношения всегда меняются, но у нас очень теплые отношения», — отметила она.

В июне 2024 года издание «Экспресс Газета» со ссылкой на инсайдера заявляло, что Константин Богомолов якобы изменяет журналистке с актрисой Софьей Синицыной. При этом подтверждений этой информации не было.

В 2019 году в СМИ широко обсуждали свадьбу Собчак и Богомолова, поскольку знаменитости приехали на роспись в ЗАГС на катафалке. Потом звезды отправились на венчание в храм. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.

Собчак растит шестилетнего сына Платона, которого родила от актера Максима Виторгана. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть 12-летняя дочь Анна.

Ранее певица Анита Цой призналась, что не считает измену поводом для развода.

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