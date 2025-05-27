Орбакайте призналась в любви к эстонцам: «Верные друзья!»

Певица Кристина Орбакайте призналась в любви к эстонцам на своем концерте в Таллине, который прошел 25 мая. Об этом сообщает «Абзац» в Telegram-канале.

«Tere, Таллин! Как я соскучилась! <…> Считаю вас верными друзьями!» — заявила исполнительница в начале мероприятия.

«Абзац» отмечает, что на прибалтийской сцене певица сыграла в свой 54-й день рождения. Издание также опубликовало ролик с выступления: на нем Орбакайте исполняла свой хит «Перелетная птица», а зрительницы подбежали к сцене, чтобы потанцевать, но их сопроводила обратно охрана. Остальные слушатели спокойно смотрели концерт дочери Аллы Пугачевой с сидячих мест.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Позднее Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова.

Ранее сообщалось, что Калюжный прибыл к призывному пункту на черном «Гелендвагене» с бритой головой.