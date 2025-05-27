Басков наблюдает за муравьями и бабочками за 300 тысяч рублей: «А потом молчу 36 часов»

Певец Николай Басков признался в программе «Ты не поверишь!», что раз в год отправляется в «убежище» — пятизвездочный отель на Телецком озере в Горном Алтае.

СМИ уточняют, что суточная стоимость шале в нем около 300 тыс. рублей. По словам Баскова, на отдыхе он придерживается аскезы от социальных сетей, принимает оздоровительные ванны, летает на вертолете и рыбачит. Для связи с близкими, поясняет звезда, у него есть «специальный телефон».

«Молчание для меня — это полное восстановление всего. <…> Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают», — поделился артист.

Басков также признался, что является приверженцем народной медицины — например, он лечит горло, обматывая его пуховым платком. Певец утверждает, что болезнь отступает спустя три дня.

До этого сообщалось, что Басков вылечил ячмень красной ниткой. Певца продуло на Байкале во время поездки в Иркутск, и ему посоветовали этот способ. Артист уверил, что нитка помогла ему побороть болезнь.

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