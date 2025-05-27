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Мать Калюжного расплакалась, провожая сына в армию: «Глеб, ты крут»

РЕН-ТВ: мать Калюжного Наталья не смогла сдержать слез на проводах сына в армию
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мать актера Глеба Калюжного Наталья расплакалась, когда за сыном закрылась дверь призывного пункта. Об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Telegram-канале.

«Давай, с Богом!» — прокричала родительница ему вслед.

Калюжная также поделилась, что за день до отправления сына в армию смогла пообщаться с ним только около часа. По ее словам, у актера в этот день все было расписано «по минутам», поэтому заключительная часть проводов прошла без него.

Тетя Калюжного в свою очередь в беседе с журналистами обратилась к родственнику фразой: «Глеб, ты крут, и это твой труд!»

До этого сообщалось, что Калюжный прибыл к призывному пункту на черном «Гелендвагене» с бритой головой. В беседе с журналистами Калюжный раскрыл, что ждет от службы новых навыков и друзей. Он уточнил, что умеет обращаться с оружием.

По словам артиста, на его желание пойти в армию повлияли съемки в фильме «Малыш» о событиях в Мариуполе.

«Я и так хотел пойти службу, но все вышло так, как вышло. Я благодарен и судьбе, и богу за то, что так происходит», — передает слова Калюжного Super.ru.

До этого Калюжный заявлял о желании пройти службу в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял он, его предварительно распределили в спецназ или десант. Мать Калюжного Наталья заявляла, что служба в армии поможет ее сыну с самоорганизацией и планированием.

Ранее стало известно, что Аглая Тарасова и Антон Филипенко поцеловались на премии в Москве.

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