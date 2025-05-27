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Аглая Тарасова и Антон Филипенко поцеловались на премии в Москве

Актер Антон Филипенко поцеловал Аглаю Тарасову на премии в Москве
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VOICE

Фанаты Аглаи Тарасовой и Антона Филипенко предположили, что знаменитости состоят в романтических отношениях. Об этом сообщает VOICE.

Тарасова и Филипенко, утверждает СМИ в Telegram-канале, флиртовали друг с другом на III церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. VOICE также опубликовал ролик, как актер поцеловал Тарасову, когда она позировала на красной дорожке. Затем артист пошел дальше, а актриса улыбнулась ему вслед.

Тарасова и Филипенко работали вместе над комедией «Тополиный пух», сериалами «Саша и Питер» и «Вика-ураган». В последних проектах знаменитости играли персонажей, которых связывают романтические отношения. Также, утверждает VOICE, актеры стали чаще появляться на светских мероприятиях вместе.

В конце марта 2025 года Филипенко раскрывал в интервью WomanHit, что планирует отпраздновать свое 40-летие вместе с Тарасовой в Бангкоге. Артист также отмечал, что коллега сильно повлияла на него — помогла найти свой стиль в одежде. Он не стал раскрывать, в каких отношениях состоит со знаменитостью.

О личной жизни Филипенко известно мало. СМИ писали, что у актера был роман с партнершей по сериалу «Луна» Анастасией Акатовой, но пара не подтверждала догадки поклонников. Какое-то время актер жил с коллегой Галиной Суминой.

Тарасова состояла в отношениях с Ильей Глинниковым с 2014 и по 2016 год, с которым познакомилась на съемках сериала «Интерны». У нее также был двухгодичный роман с партнером по фильму «Лед» Милошем Биковичем. .

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