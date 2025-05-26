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Ко дню рождения Александра Демьяненко пройдет марафон фильмов

Фильмы «Взрослые дети» и «Кавказская пленница» покажут ко дню рождения актера Демьяненко
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«Мосфильм»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет любимые фильмы с участием народного артиста РСФСР Александра Демьяненко в день его рождения. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала.

30 мая исполняется 88 лет со дня рождения Демьяненко. В этот день посвященный ему марафон начнется в 10:20 с комедии «Взрослые дети» с артистом в роли архитектора, который вселяется в квартиру своей молодой жены и ее родителей.

В 11:40 в эфире покажут киноальманах «По улицам комод водили…», в котором Демьяненко сыграл водителя шикарного автомобиля в эпизоде «Мы едем, едем, едем…». Его партнершей по съемочной площадке стала Наталья Селезнева, с которой они уже ранее работали в фильмах Леонида Гайдая

Вечером телеканал покажет самые известные картины с участием актера: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (20:00) и «Иван Васильевич меняет профессию» (21:30).

Известно, что на роль Шурика проходили пробы многие знаменитые актеры, но Леонид Гайдай никак не мог подобрать нужный образ. Тогда он пригласил Демьяненко, с которым они вместе работали на картине «Ветер». Для участия в фильме актер перекрасил волосы. Несмотря на то, что до этого Демьяненко снялся уже более чем в 15 картинах, популярность и всенародную любовь ему принесла именно роль Шурика. 

Накануне на ТВ прошел марафон, посвященный 120-летию со дня рождения писателя Михаила Шолохова.

Ранее дрессировщик рассказал, как корова разнесла декорации на съемках у Никиты Михалкова.

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