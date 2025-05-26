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Корова разнесла декорации на съемках у Михалкова, не желая лизать лысину Петренко

Дрессировщик Зуйков: на съемках «Сибирского цирюльника» корова разнесла декорации
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Igor Gnevashev/Global Look Press

Российский дрессировщик, режиссер по работе с животными Виктор Зуйков рассказал о курьезе на съемках коровы для фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Его цитирует mk.ru.

В одном из эпизодов фильма появлялся индус со священной коровой — она должна была облизать лысину героя Алексея Петренко, чтобы у того начали расти волосы и он мог очаровать американку. Чтобы заставить животное проявить интерес к лысине, Петренко намазали голову соляным раствором. Однако корова слушаться не желала — устав ждать съемок, она устроила погром.

«Корова стояла-стояла, потом ей это надоело, и она взбунтовалась — в прах разнесла приготовленные декорации. Четверо солдатиков на ней буквально повисли, пытаясь сдержать, но не смогли. Позже, конечно, все восстановили, эпизод этот сняли, так что в итоге буренка выполнила задуманное режиссером», — вспоминает Зуйков.

Дрессировщик рассказал, что было сделано несколько дублей. Он предположил, что процесс для Петренко был не самым приятным, а может, даже болезненным: ведь у коровы очень шершавый язык.

«Но Алексей Васильевич человек мужественный, безропотно садился, и она ему лизала голову. Увы, его жертвы оказались напрасны: зрители этой сцены не увидели», — сожалеет о вырезанном эпизоде Зуйков.

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