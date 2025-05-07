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«С ног до головы в синяках»: звезда «Оппенгеймера» пострадал на съемках

Актер Джош Хартнетт получил травмы на съемках нового фильма
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Andy Kropa/AP

Американский актер Джош Хартнетт рассказал, что пострадал на съемках нового фильма «Рейс навылет». Его цитирует издание People.

На спецпоказе картины в Нью-Йорке актер рассказал, что сам исполнял трюки в фильме в компании каскадеров, однако это не всегда было легко.

«Я был весь в синяках. Да, с головы до ног. Но приятно иметь возможность полностью отдаться чему-то физически и получить достойный результат. Это того стоит», — поделился он.

Актер также подробно описал процесс физической подготовки к выполнению напряженной каскадерской работы.

«Съемкам предшествовали очень, очень насыщенные дни тренировок, а сами съемки были непрерывными. Когда мы начали снимать, у нас было пять недель и семь больших боевых сцен», — говорит он.

Боевик «Рейс навылет» про наемника (Хартнетт), который берется арестовать международную преступницу (Чаритра Чандран) на борту самолета, однако вынужден встать на ее защиту, вышел в российских кинотеатрах в апреле.

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