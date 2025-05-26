Участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта

Участник российской группы Neverlove упал с бельэтажа на толпу фанатов во время концерта в клубе Base в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Директор группы утверждает, что инцидент был запланирован.

На снятом посетителями шоу видео можно увидеть, что на перила залез перкуссионист коллектива. В итоге конструкция не выдержала и обрушилась в зал. Известно, что никто не пострадал.

Известно, что солист группы Ярослав Степанов раньше выдавал себя в сети за сына рок-музыканта Валерия Кипелова и брата заслуженного артиста России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Звезды сошлись», что судится с товариществом собственников жилья (ТСЖ) и страховой компанией из-за потопа в квартире.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу.