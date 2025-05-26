На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта

В Санкт-Петербурге музыкант группы Neverlove упал на посетителей концерта
close
unluvd_himself/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник российской группы Neverlove упал с бельэтажа на толпу фанатов во время концерта в клубе Base в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Директор группы утверждает, что инцидент был запланирован.

На снятом посетителями шоу видео можно увидеть, что на перила залез перкуссионист коллектива. В итоге конструкция не выдержала и обрушилась в зал. Известно, что никто не пострадал.

Известно, что солист группы Ярослав Степанов раньше выдавал себя в сети за сына рок-музыканта Валерия Кипелова и брата заслуженного артиста России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Звезды сошлись», что судится с товариществом собственников жилья (ТСЖ) и страховой компанией из-за потопа в квартире.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами