Кудрявцева о суде со страховой из-за потопа квартиры: «Себе дороже»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Звезды сошлись», что судится с товариществом собственников жилья (ТСЖ) и страховой компанией из-за потопа в квартире.

Кудрявцева уверила, что инцидент произошел по вине ТСЖ. У артистки взорвалась батарея во время сильных морозов. В итоге ее московскую квартиру затопило. По словам знаменитости, ей позвонили соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело. На тот момент телеведущая находилась в отпуске.

Кудрявцева отметила, что ТСЖ требует от нее большую сумму компенсации.

«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это все ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — поделилась знаменитость.

В апреле Лера Кудрявцева опровергла, что ее муж, хоккеист Игорь Макаров, задолжал ФНС несколько миллионов рублей. Она отметила, что ИП супруга давно закрыто. На нем не числятся долги.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

Ранее Алла Довлатова похвасталась квартирой для дочери за 56 млн рублей.