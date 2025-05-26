В Московском театре кукол назвали дату прощания с актером из «Шпаны замоскворецкой»

В Московском театре кукол рассказали о церемонии прощания и отпевании советского и российского актера театра и кино, московского кукольника Льва Бобышева. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Отпевание Бобышева, уточнили в пресс-службе, пройдет 27 мая в 11:00 в Троицком храме (Карамышевская наб. 15, строение 1).

Льва Бобышева не стало 24 мая в возрасте 84 лет.

Бобышев родился 10 февраля 1941 года. В 1967 году он окончил студию под руководством Бориса Аблынина при Московском театре кукол, а в 1973-м — ГИТИС.

Актер был ведущим артистом в театре «Жаворонок», а после того, как учреждение закрылось, устроился в МТК, где работал до февраля 2024 года. После 1980-х Бобышев начал играть в кино. Актер снялся в фильмах «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз» и других.

Ранее не стало актера Джеймса Паттерсона, сыгравшего темнокожего малыша в «Цирке» с Любовью Орловой.