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Умер актер, сыгравший темнокожего малыша в «Цирке» с Любовью Орловой

В США скончался актер из советского фильма «Цирк» Джеймс Паттерсон
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П.Минев/РИА «Новости»

Актер Джеймс Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк» с Любовью Орловой, скончался в США. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на журналиста и писателя Николая Беседина.

91-летний Паттерсон перед смертью просил похоронить его на русской земле, уточнил Беседин.

Артист родился 17 июля 1933 года в Москве в семье художника-декоратора Ллойда Паттерсона и театральной художницы Веры Араловой. Отец Джеймса Паттерсона в 1932 году прибыл в СССР в рамках культурной миссии и остался в стране. В браке с Араловой у него родилось еще двое сыновей. Ллойд Паттерсон погиб после бомбежки в 1942 году.

В возрасте трех лет Джеймс Паттерсон сыграл в фильме Григория Александрова «Цирк» — ему досталась роль внебрачного ребенка героини-американки, который вместе с матерью приезжает в СССР.

Паттерсон учился в музыкальной школе имени Гнесиных по классу виолончели, в 1951 году окончил Рижское Нахимовское военно-морское училище, поступил в инженерное училище имени Дзержинского, служил на подводной лодке «С-95» Черноморского флота.

С 1967 года стал членом Союза писателей СССР, публиковался в журналах «Огонек», «Москва» и «Советский воин», дружил с Любовью Орловой. В 1994 году из-за финансовых трудностей вместе с матерью переехал в США.

Ранее умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев.

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