Онанист пробрался на концерт Моргенштерна в Варшаве

В Варшаве не смогли задержать мастурбировавшего посетителя концерта рэпера Моргенштерна

На концерт рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Варшаве смог пробраться онанист. Об этом сообщил Telegram-канал «Безобразие».

Канал опубликовал видео, снятое одним из зрителей — посетитель начал заниматься онанизмом и тереться о других гостей концерта прямо возле сцены. Охранники не смогли задержать нарушителя порядка.

«Уберите его [к черту]. Да зайдите заберите его!» — требовали зрители.

Накануне активисты из проукраинской организации NAFO призывали жителей Варшавы сорвать концерт Моргенштенра, поскольку вышедший после начала СВО клип рэпера «12» не содержит «антивоенной декларации», а ограничивается лишь призывом к миру. Кроме того, активисты считают, что вместо высказанной в интервью Ксении Собчак «моральной позиции» по СВО, Моргенштерн продемонстрировал «сентиментальную тоску по бане и сцене в РФ».

Ранее в отношении Моргенштерна закрыли исполнительное производство о взыскании 40 тыс. рублей штрафа по делу об иностранных агентах.