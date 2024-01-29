Цекало продал особняк в России

Шоумен и продюсер Александр Цекало продал свой загородный особняк в подмосковном поселке за 430 миллионов рублей. О продаже недвижимости в России сообщил Telegram-канал Mash.

Обшитый ольховой доской особняк в виде куба располагается в поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе, соседями Цекало были телеведущий Александр Масляков-старший, певица Маша Распутина и другие звезды.

В жилье есть просторная гостиная, 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна и отдельный рабочий кабинет. Канал уточняет, что дом не находился в открытой продаже, сделка проходила без личного участия продюсера.

В 2019 году Цекало женился на молодой актрисе Дарине Эрвин и переехал с ней в США, продолжая вести бизнес в России.

Накануне находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре за 599 млн рублей.

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