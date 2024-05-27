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Стало известно о многомиллиардных доходах бизнеса Цекало

Компании Александра Цекало заработали 4,1 млрд рублей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Шоумен и комик Александр Цекало заработал на бизнесах 4,1 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».

По данным издания, продюсерская компания «Среда», 60% которой принадлежит Цекало, заработала 3,9 млрд рублей за 2023 год. Чистая прибыль фирмы составила 907 млн рублей. «Среда» занимается производством фильмов, сериалов и телепрограмм для онлайн-платформ.

Цекало также является учредителем компаний ООО «А плюс», ООО «Агентство «Среда», ООО «Среда и Ко», ООО «Крабс Фильм», ООО «Станция» и ООО «Квотерс». Как отмечает «Страсти», суммарно предприятия заработали 296 млн рублей.

В 2019 году Цекало женился на молодой актрисе Дарине Эрвин и переехал с ней в США, продолжая вести бизнес в России.

В январе Цекало продал свой загородный особняк в подмосковном поселке за 430 миллионов рублей.

Обшитый ольховой доской особняк в виде куба располагается в поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе, соседями Цекало были телеведущий Александр Масляков-старший, певица Маша Распутина и другие звезды.

Ранее Светлаков заявил, что Цекало прекратил с ним общаться из-за бывшей жены.

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