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Бывшую жену Паши Техника могли задержать

Бывшая жена Паши Техника Карицкая перестала выходить на связь
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) перестала выходить на связь после сообщений о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает проект «Выжившие».

По данным издания, Карицкую вызвали в отделение полиции в Таиланде. Девушка не выходила на связь после этого. Близкие блогерши подозревают, что ее задержали. На данный момент неизвестно, кто приглядывает за сыном Техника и Карицкой Иваном.

25 мая «Выжившие» сообщили, что против Карицкой возбуждено уголовное дело. На экс-супругу Техника подала в суд клиника, в которой проходил терапию Техник. Экс-супругу рэпера будут судить по статье 128 (Клевета). Ей может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

Представители проекта «Выжившие» заявили, что заняты привлечением юристов.

В мае Карицкая опубликовала голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка признается, что во время пребывания Паши Техника в Таиланде помогла некоему «Борису», чтобы кончина рэпера не произошла при нем. По словам девушки, врач вколол музыканту препарат, благодаря которому Техник резко открыл глаза и сам дошел до машины.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.

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