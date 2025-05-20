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Картину Паши Техника купили за 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге продали картину Паши Техника за 10 млн рублей
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tehnik.art

В Санкт-Петербурге продали картину Паши Техника «Легенда». Об этом сообщил телеканал «360».

Работа создана совместно с художником Игорем Исполиным. «Легенду» продали на ярмарке современного искусства PAF. Картину приобрел некий Дмитрий Князев за $126,5 тысяч (около 10 миллионов 172 тысяч рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Бывшая жена Техника Ева Карицкая отмечала, что рэпера можно было спасти. Она рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

13 мая стало известно, что онлайн-кинотеатр Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике.

В фильме расскажут, с чего началась карьера рэпера, откуда взялась знаменитая маска обезьяны, о провокациях артиста на сцене, тюремном сроке певца, его влиянии на русскоязычную музыку и борьбе с наркозависимостью.

Ранее бывшая жена Паши Техника заговорила о сговоре после кончины рэпера.

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