На бывшую жену Паши Техника заводят уголовное дело

Бывшая жена Техника Карицкая заявила, что на нее заводят уголовное дело

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) заявила в Telegram-канале, что на нее заведут уголовное дело.

«Утро, как обычно, не доброе. На меня заводят уголовное дело. Окей, летс го», — рассказала блогерша.

В мае Карицкая рассказала, что ей поступают угрозы о возбуждении уголовного дела за клевету. Она уточнила, что ей угрожает один человек, который якобы чего-то боится. Женщина добавила, что из-за начатого разбирательства ее могут задержать в Таиланде и она переживает за ребенка.

Блогерша также опубликовала голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка признается, что во время пребывания Паши Техника в Таиланде помогла некоему «Борису», чтобы кончина рэпера не произошла при нем. По словам девушки, врач вколол музыканту препарат, благодаря которому Техник резко открыл глаза и сам дошел до машины.

Аудиосообщением с Карицкой якобы поделился анонимный человек, но говорящую она знает.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.