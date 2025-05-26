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Стало известно, когда в России закрыли принадлежавшую Вере Брежневой компанию

РИА Новости: компания Веры Брежневой была ликвидирована в России в 2024 году
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Meladze Music/YouTube

Принадлежавшая украинской певице Вере Брежневой компания по производству одежды и аксессуаров была полностью ликвидирована в России только в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, Брежнева, чья фамилия по мужу Киперман, в 2017 году учредила в общество с ограниченной ответственностью «Майсизонс». Доля певицы в его уставном капитале с 2019 года составляла 49%. Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания, кроме производства одежды и аксессуаров, дополнительно вела деятельность по отделке тканей, по производству одежды из кожи, меховых изделий, нательного белья, трикотажных чулочно-носочных изделий, а также парфюмерных и косметических средств.

После начала специальной военной операции (СВО) Брежнева закрыла свою компанию в России и вместе с мужем Константином Меладзе уехала из страны. Спустя год СМИ сообщили, что певица лишилась вида на жительство в Российской Федерации. Причиной стало «аннулирование документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России».

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.

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