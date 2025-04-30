Концерты Веры Брежневой в Средней Азии рискуют провалиться

Вера Брежнева собрала по половине зала в Узбекистане и Казахстане

Певица Вера Брежнева собрала только по половине залов в Казахстане и Узбекистане в рамках своего турне по странам СНГ. О том, что концерты Брежневой в Средней Азии рискуют провалиться, пишет Life со ссылкой на SHOT.

30 апреля Брежнева даст концерт во Дворце Республики в Алматы. Из 2567 билетов, поступивших в продажу, по данным издания, выкуплено 1283 билета. Стоимость билета варьируется от 2,7 тысячи рублей до 9,6 тысячи рублей.

В Ташкенте концерт звезды пройдет 1 мая, на выступление во Дворце кино имени Алишера Навои продано 1033 билета из 1890, билеты на это выступление стоят от 2,2 до 6 тысяч рублей.

После начала специальной военной операции (СВО) Брежнева закрыла свое ИП в России и вместе с мужем Константином Меладзе уехала из страны. Спустя год СМИ сообщили, что певица лишилась вида на жительство в РФ. Причиной стало «аннулирование документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации».

В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. Примерно в тот же период артистка подтвердила развод с Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.