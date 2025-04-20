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Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей

Mash: певица Вера Брежнева сдает офис в Москве за 300 тысяч рублей
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Аделя Исламгулова/YouTube

Певица Вера Брежнева сдает недвижимость в Пресненском районе Москвы примерно за 300 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, исполнительница выступает арендодателем офисного помещения дочерней компании ее экс-супруга Константина Меладзе, а арендатором — лейбл Gusli.

Mash отмечает, что компанией Gusli владеет музыкальный продюсер Андрей Джахай. В этом лейбле 12% акций принадлежат сестре Константина Меладзе Лиане.

В 2022 году Вера Брежнева закрыла свое ИП в России. Спустя год СМИ сообщили, что певица лишилась вида на жительство в РФ. Причиной стало «аннулирование документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации».

После начала специальной военной операции (СВО) Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. Примерно в тот же период артистка подтвердила развод с Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака.

Ранее сообщалось, что доходы фирмы ведьмы Елены Голуновой упали в 2,5 раза за год.

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