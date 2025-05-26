На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Соловей против Муромца» возглавил кинопрокат в России

«Соловей против Муромца» стал лидером кинопроката в России
close
Shutterstock

Сказочный фильм «Соловей против Муромца» стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 млн рублей. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

В странах СНГ, без учета России и Белоруссии, российскую сказку опередил научно-фантастический фильм режиссера Дина Флейшера Кэмпа «Лило и Стич», его сборы составили 80 млн рублей.

Новая часть франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» заняла третью позицию, заработав в странах СНГ без учета России и Белоруссии 46 млн рублей.

На четвертое место опустился фильм режиссера Николая Лебедева «Кракен», собрав за выходные 43,8 млн рублей. Пятерку лидеров замкнул отечественный мультфильм «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица», заработав 25,7 млн рублей.

В марте глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее Шахназаров предложил изучать кино в школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами