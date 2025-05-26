«Соловей против Муромца» возглавил кинопрокат в России

«Соловей против Муромца» стал лидером кинопроката в России

Сказочный фильм «Соловей против Муромца» стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 млн рублей. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

В странах СНГ, без учета России и Белоруссии, российскую сказку опередил научно-фантастический фильм режиссера Дина Флейшера Кэмпа «Лило и Стич», его сборы составили 80 млн рублей.

Новая часть франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» заняла третью позицию, заработав в странах СНГ без учета России и Белоруссии 46 млн рублей.

На четвертое место опустился фильм режиссера Николая Лебедева «Кракен», собрав за выходные 43,8 млн рублей. Пятерку лидеров замкнул отечественный мультфильм «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица», заработав 25,7 млн рублей.

В марте глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее Шахназаров предложил изучать кино в школе.