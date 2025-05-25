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Шура не захотел ребенка из детдома: «Жестокие»

Певец Шура заявил, что дети из детдома никогда не приспособятся к жизни
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Шура рассказал в шоу «Секрет на миллион», что никогда не возьмет ребенка из детского дома.

Шура признался, что не понаслышке знает о жестокости детей из подобных учреждений. Он считает, что ребенок оттуда не сможет адаптироваться к жизни.

«Я знаю, насколько это жестокие дети, когда берут — возвращают, берут — возвращают. Я всех люблю и помогаю детям, приношу памперсы. Я пожил в детском доме полгода и знаю, что это такое. Они никогда не приспособятся», — отметил артист.

Шура рассказал, что мать сдала его в детский дом из-за тяжелого характера «на перевоспитание». Родитель сделала это по совету классного руководителя и директора школы, куда ходил певец. Планировалось, что артист там пробудет 2 недели, но он остался в детдоме на полгода.

«Морда была битая. Я это пережил», — поделился певец.

В июле 2024-го Шура рассказал, что не будет заводить детей, так как боится передать им различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

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