Экс-супруге Паши Техника поступают угрозы

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Ева Карицкая заявила, что ей поступают угрозы о возбуждении уголовного дела за клевету. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Карицкая уточнила, что ей угрожает один человек, который якобы чего-то боится. Женщина добавила, что из-за начатого разбирательства ее могут задержать в Таиланде и она переживает за ребенка.

«Но я думаю, что вызову маму, напишу на нее доверенность, чтобы она благополучно увезла его отсюда и чтобы мой сын находился в безопасности», — сказала Карицкая.

Блогерша также опубликовала голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка признается, что во время пребывания Паши Техника в Таиланде помогла некоему «Борису», чтобы кончина рэпера не произошла при нем. По словам девушки, врач вколол музыканту препарат, благодаря которому Техник резко открыл глаза и сам дошел до машины.

Аудиосообщением с Карицкой якобы поделился анонимный человек, но говорящую она знает.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Накануне Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело против депутата Владислава Даванкова. Тот ранее заподозрил ее в вымогательстве у бывшей жены рэпера Паши Техника, после чего попросил главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку.

Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин предрек продажу личных вещей Паши Техника.