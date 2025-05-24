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Дмитрий Шепелев лишил родителей накоплений

Телеведущий Шепелев в детстве спустил деньги родителей на жевательную резинку
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ТВ-3

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как лишил родителей накоплений и спустил их деньги на жевательную резинку. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала ТВ-3.

В новом выпуске кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» Шепелев приготовил «вареные сырники» и вспомнил детские годы, которые прошли в Минске.

«У меня была ужасная история. Я нашел родительскую заначку. Там была пачка денег, но я не понимал, много это или мало, взял их все и пошел. Спустил в киоске на жвачки», — вспоминает он.

Денег было много, их мальчик прятал в библиотеке за книгами.

«Я был читающим ребенком, но, кроме этого, очень любил жвачки. Когда родители обнаружили, что деньги пропали, у меня были очень большие проблемы. Но они плохо прятали, сами виноваты!» — поделился шоумен.

Сейчас Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой. Он познакомился с супругой благодаря сыну от певицы Жанны Фриске. Платон ходил в один детский сад с дочерью Тулуповой. В 2018 году влюбленные стали жить вместе, а в 2021 году у них родился общий мальчик, которого они назвали Тихоном. У Тулуповой также есть дочь Лада от предыдущих отношений.

В апреле Дмитрий Шепелев рассказал, что запрещает своим детям.

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